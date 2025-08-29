Mar del Plata: se suicidó cuando allanaban su casa por una causa de abuso de menores

El operativo, solicitado por la fiscalía, tenía como objetivo inspeccionar la vivienda y recolectar elementos de interés para la causa, pero no implicaba la detención del dueño de casa.
Según informaron medios marplatenses, al ver a los uniformados afuera de su hogar el hombre les dijo que lo esperaran hasta que buscara la llave para abrirles. Momentos después, se oyó el disparo y cuando los investigadores ingresaron a la propiedad lo encontraron muerto.
Se dio aviso a la fiscal de turno, María Constanza Mandagarán, quien se presentó en el lugar y ordenó la realización de una serie de medidas y peritaje de rigor.
La causa que investigaba el abuso sexual de una adolescente de 13 años, hija de un matrimonio de amigos del suicidado, había comenzado en febrero pasado. (DIB)