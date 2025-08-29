Mar del Plata: se suicidó cuando allanaban su casa por una causa de abuso de menores

este jueves en su vivienda del barrio Las Lilas, en, mientras personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizaba

El operativo, solicitado por la fiscalía, tenía como objetivo inspeccionar la vivienda y recolectar elementos de interés para la causa, pero no implicaba la detención del dueño de casa.

Según informaron medios marplatenses, al ver a los uniformados afuera de su hogar el hombre les dijo que lo esperaran hasta que buscara la llave para abrirles. Momentos después, se oyó el disparo y cuando los investigadores ingresaron a la propiedad lo encontraron muerto.

Se dio aviso a la fiscal de turno, María Constanza Mandagarán, quien se presentó en el lugar y ordenó la realización de una serie de medidas y peritaje de rigor.

La causa que investigaba el abuso sexual de una adolescente de 13 años, hija de un matrimonio de amigos del suicidado, había comenzado en febrero pasado. (DIB)