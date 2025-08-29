Profesionales de la salud recibieron sus diplomas de finalización de residencias médicas

En el cierre de la tarde del último jueves el Salón Rivadavia del Palacio Municipal fue sede de un emotivo acto de egreso, pero también de merecido reconocimiento, a profesionales de la salud que concluyeron con su etapa de residencia en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” y en Centros de Atención Primaria de la Salud Municipales, en un trabajo que es coordinado desde el Comité de Docencia e Investigación (CODEI). La actividad contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, referentes del Consejo Administrativo de Salud, de Región Sanitaria IX y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen, además de familiares y allegados de cada egresado/a.

“Es un momento de mucha alegría, de mucha felicidad. Gracias por permitir acompañarlos en esto que seguramente sea un punto de inflexión, pero agradecerles también. Agradecerles por esa reciprocidad constante con el sistema de salud, con nuestro hospital Héctor Cura, con nuestros CAPS, con nuestro Comité de Docencia e Investigación, que tanto hace y que pareciera que todo lo puede”, enfatizó el intendente de Olavarría, quien estuvo acompañado por el director del Hospital “Doctor Héctor Cura” y subsecretario de Salud Médica, Fernando Alí; la coordinadora del Comité de Docencia e Investigación, María Florencia Marengo; la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud María Florencia Marengo, y la directora de Enfermería Gabriel Piccart.

De la actividad también fueron parte referentes de la Dirección de Capacitación de Región Sanitaria IX, encabezados por su director Sergio Moreno y la pedagoga regional Gladys Torchio, y autoridades de la Facultad de la Ciencias de Salud, liderados por su vice decana Melina Barbero.

“Celebro que este acto no solamente los encuentre a ustedes sentados aquí, sino que los encuentre con sus familias, con sus amigos y con nuestro equipo de salud, que todos los días pone el hombro, pone el cuerpo y aplica ese conocimiento para que la medicina todos los días sea más humana”, concluyó el intendente de Olavarría.

El acto contó también con palabras alusivas por parte del director de Capacitación de Región IX Sergio Moreno; del doctor Fabian Petrone, jefe del servicio de Urología y miembro del CODEI, y de Emilia Morilla, egresada de la residencia de clínica médica.

Actualmente, el sistema de residencias cuenta con programas en 13 disciplinas, lo que refleja la amplitud y la diversidad de saberes puestos al servicio de la salud pública. Se trata de Cirugía General. Clínica Médica, Tocoginecología, Terapia Intensiva, Medicina General, Traumatología, Diagnostico por imágenes, Pediatría, Cardiología, Epidemiologia, Emergentología, Enfermería Comunitaria y Farmacia

Médicos Residentes Egresados

Tocoginecología

Pane Micaela Solange

Cardiología

Garay Roxana Anahi

Clínica Médica

Morilla María Emilia

Cirugía General

Golemmo Maximiliano Gabriel

Galli Néstor Fermín

Medicina General

Zabalza Emilia

Kolmann Karen

Sosa Yamila Luciana

Fangio Silvana

Umpierrez Facundo Mario

Ortopedia y Traumatología

Saavedra Mejia Elmer

Diagnóstico por imágenes

Marinangelli Luciana

Pediatría

Lancione Merlos Pilar

Poffer Trinidad