Viernes 29 de Agosto 2025
Viernes 29 de Agosto 2025
 deportes
 Básquet Local
 29 de Agosto de 2025

Básquet Local: triunfo de El Fortín en el cierre de la fecha

En la noche de este jueves, se completó una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera División y fue con triunfo para El Fortín.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la división mayor completó la 2° fecha en el Amadeo Bellingeri.

 

El Fortín, en condición de local, venció a Sport Club Trinitarios por 92 a 69 y sumó su segundo festejo. Joaquín Navarro fue el goleador con 24 puntos.

 

 

En un duelo cambiante, donde ambos se repartieron el liderazgo, el “Fortinero” tuvo una mejor segunda parte, revirtió una decena de puntos de desventaja y logró quedarse con la victoria para sumar dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

 

Síntesis El Fortín – Sport Club Trinitarios:

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros: Carusso, M. y Suárez, D.

El Fortín (92): Negretti (3), Leuful (17), Mondini (14), Navarro (24), Funes (6) -FI- Negrete (0), Lerchundi (6), Silverii (3), Lucini, M. (2), Lucini, V. (10), Garces (5), Iseppi (2). DT- Santiago Navarro

Sport Club Trinitarios (69): Morena (8), Junco (17), Briguez (8), Cainzos (2), Pasos Pérez (18) -FI- Trabela (4), Mapis (0), Maldonado (11), Godoy (0), Luna (1). DT- Iván Briguez

Parciales: 23 – 24; 31 – 37; 57 – 52 y 92 – 69

 

