La SubDDI Olavarría recuperó un vehículo robado en Capital Federal meses atrás

Personal de la SubDDI Olavarría, dependiente de la DDI Azul, realizó un procedimiento en inmediaciones al Parque Industrial local y logró recuperar un vehículo robado meses atrás en Capital Federal.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infoeme, luego de tareas investigativas encubiertas, la policía pudo establecer que el rodado era de "procedencia dudosa" por lo cual se montó un operativo para interceptarlo días atrás, con resultados positivos.

Se trata de un Chevrolet Onix con patente y documentación apócrifa con pedido de secuestro por "Robo de Automotor". El hurto había ocurrido en Capital Federal a principios del mes de diciembre del año 2024.

Finalmente, el auto fue secuestrado y puesto a disposición de la justicia fines cumplimentar recaudos legales.