Bochas: Gabriela Limardo es campeona provincial

En Zárate se llevó a cabo el Campeonato Provincial Individual de Primera Damas y la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” llegó a la cita con 9 jugadoras y fue Limardo quién logró quedarse con el título.
Gabriela Limardo logró coronarse campeona al derrotar, en la definición a Lucía Roblin, de Magdalena, por 12 a 4. Previamente, había derrotado a Rocío Siris de Azul.
El certamen que reunió a las mejores jugadoras de la provincia contó también con la presencia de María Victoria Maíz, Cecilia Esnal, Florencia Vallejos, Eugenia Rodríguez, Andrea Fischer, Melina Mir, Vanesa Landoni y Erica Quinteros que también destacó en sus presentaciones al llegar a Semifinales donde cayó con la subcampeona.