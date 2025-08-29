Bochas: Gabriela Limardo es campeona provincial | Infoeme
Viernes 29 de Agosto 2025
Viernes 29 de Agosto 2025
Olavarría
 |  deportes
 |  Bochas
 - 29 de Agosto de 2025 | 16:25

Bochas: Gabriela Limardo es campeona provincial

El pasado fin de semana, Gabriela Limardo sumó un nuevo título a su carrera ya que volvió a consagrarse campeona del Campeonato Provincial.

En Zárate se llevó a cabo el Campeonato Provincial Individual de Primera Damas y la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” llegó a la cita con 9 jugadoras y fue Limardo quién logró quedarse con el título.

 

Gabriela Limardo logró coronarse campeona al derrotar, en la definición a Lucía Roblin, de Magdalena, por 12 a 4. Previamente, había derrotado a Rocío Siris de Azul.

 

El certamen que reunió a las mejores jugadoras de la provincia contó también con la presencia de María Victoria Maíz, Cecilia Esnal, Florencia Vallejos, Eugenia Rodríguez, Andrea Fischer, Melina Mir, Vanesa Landoni y Erica Quinteros que también destacó en sus presentaciones al llegar a Semifinales donde cayó con la subcampeona.

 

