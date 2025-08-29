Bochas: otra semana para los Torneos Oficiales | Infoeme
Viernes 29 de Agosto 2025 - 18:05hs
18°
Viernes 29 de Agosto 2025 - 18:05hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Bochas
 - 29 de Agosto de 2025 | 16:16

Bochas: otra semana para los Torneos Oficiales

En el transcurso de la última semana tanto Damas como Caballeros tuvieron continuidad a sus competencias y fue con otras dos fechas.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” continúo con la disputa del Torneo Oficial de Parejas en los diferentes escenarios.

 

Desde el martes hasta el pasado jueves se completaron la 3° y 4° fecha para Damas y la misma programación para Caballeros de Primera y Segunda.

 

Los resultados:

Damas:

3° fecha

Zona A

Hinojo 12 – 10 El Fortín A

Fortín Tradicionalista A" 6 – 12 Pueblo Nuevo B

La Amistad 5 – 12 Loma Negra B

Zona B

Pueblo Nuevo A 12 – 6 Loma Negra A

Fortín Tradicionalista B 9 – 12 Pueblo Nuevo C

Libre: El Fortín B

 

4° fecha

Zona A

Hinojo 12 – 10 Loma Negra "B" 

El Fortín " A" 3 – 12 Pueblo Nuevo "B" 

La Amistad 11 – 12 Fortín Tradicionalista "A" 12

Zona B

Pueblo Nuevo A 12 – 0 Fortín Tradicionalista B

El Fortín B 9 – 12 Pueblo Nuevo C

Libre: Loma Negra A

 

Caballeros:

En Primera Categoría

3° fecha

Zona A

Hinojo 12 – 9 La Amistad 

Pueblo Nuevo 12 – 11 San Martín

Sierra Chica 12 – 4 Blanca Chica

Zona B

Álvaro Barros 9 – 12 El Fortín

Loma Negra 12 – 3 Fortín Tradicionalista 

Sierra Chica 12 – Blanca Chica

 

4° fecha

Zona A

San Martín 12 – 9 Hinojo

La Amistad 12 – 2 Blanca Chica

Pueblo Nuevo 12 – 2 Loma Negra

Zona B

Fortín Tradicionalista 12 – Álvaro Barros

El Fortín 12 – 6 Sierra Chica

 

En Segunda Categoría

Zona A

3° fecha

Hinojo 7 – 12 La Amistad

Pueblo Nuevo 2 – 12 San Martín

4° fecha

San Martín 12 – 6 Hinojo 

La Amistad 6 – 12 Blanca Chica 

Pueblo Nuevo 12 – 7 Loma Negra

Zona B

3° fecha 

Álvaro Barros 12 – 5 El Fortín

Loma Negra 8 – 12 Fortín Tradicionalista

Sierra Chica 9 – 12 Blanca Chica

4° fecha

Fortín Tradicionalista 12 – 0 Álvaro Barros

El Fortín 12 – 9 Sierra Chica

 

Fuente: Diego Clar

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME