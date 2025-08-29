Bochas: otra semana para los Torneos Oficiales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” continúo con la disputa del Torneo Oficial de Parejas en los diferentes escenarios.
Desde el martes hasta el pasado jueves se completaron la 3° y 4° fecha para Damas y la misma programación para Caballeros de Primera y Segunda.
Los resultados:
Damas:
3° fecha
Zona A
Hinojo 12 – 10 El Fortín A
Fortín Tradicionalista A" 6 – 12 Pueblo Nuevo B
La Amistad 5 – 12 Loma Negra B
Zona B
Pueblo Nuevo A 12 – 6 Loma Negra A
Fortín Tradicionalista B 9 – 12 Pueblo Nuevo C
Libre: El Fortín B
4° fecha
Zona A
Hinojo 12 – 10 Loma Negra "B"
El Fortín " A" 3 – 12 Pueblo Nuevo "B"
La Amistad 11 – 12 Fortín Tradicionalista "A" 12
Zona B
Pueblo Nuevo A 12 – 0 Fortín Tradicionalista B
El Fortín B 9 – 12 Pueblo Nuevo C
Libre: Loma Negra A
Caballeros:
En Primera Categoría
3° fecha
Zona A
Hinojo 12 – 9 La Amistad
Pueblo Nuevo 12 – 11 San Martín
Sierra Chica 12 – 4 Blanca Chica
Zona B
Álvaro Barros 9 – 12 El Fortín
Loma Negra 12 – 3 Fortín Tradicionalista
4° fecha
Zona A
San Martín 12 – 9 Hinojo
La Amistad 12 – 2 Blanca Chica
Pueblo Nuevo 12 – 2 Loma Negra
Zona B
Fortín Tradicionalista 12 – Álvaro Barros
El Fortín 12 – 6 Sierra Chica
En Segunda Categoría
Zona A
3° fecha
Hinojo 7 – 12 La Amistad
Pueblo Nuevo 2 – 12 San Martín
4° fecha
San Martín 12 – 6 Hinojo
La Amistad 6 – 12 Blanca Chica
Pueblo Nuevo 12 – 7 Loma Negra
Zona B
3° fecha
Álvaro Barros 12 – 5 El Fortín
Loma Negra 8 – 12 Fortín Tradicionalista
Sierra Chica 9 – 12 Blanca Chica
4° fecha
Fortín Tradicionalista 12 – 0 Álvaro Barros
El Fortín 12 – 9 Sierra Chica
Fuente: Diego Clar