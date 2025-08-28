Estudiantes por la As.Am.Bal y Racing en la A.Pe.Bal tuvieron acción | Infoeme
 28 de Agosto de 2025

Estudiantes por la As.Am.Bal y Racing en la A.Pe.Bal tuvieron acción

El pasado fin de semana, en Olavarría, hubo acción para los equipos de handball de Estudiantes y Racing.

Estudiantes, por la Asociación Amiga del Balonmano, y Racing, por la Asociación Pehuajense de Balonmano, fueron locales en diferentes escenarios.

 

En el Minigimnasio y en el Macro del Parque Guerrero, Estudiantes fue local de la Escuela Municipal de Handball de Mercedes por la segunda fecha de la Super Liga As.Am.Bal y en una jornada plagada de partidos, con varios triunfos.

 

Por otro lado, en la fecha inaugural del Torneo Clausura de A.Pe.Bal. para la Primera División, Racing festejo ante Maderense Handball.

 

Los resultados:

As.Am.Bal.

CAE vs EMH Mercedes:

Infantiles Femenino: 0 – 4

Infantiles Mixto: 3 – 1 

Infantiles Masculino: 4 – 0 

Menores Femenino: 24 – 40

Menores Masculino: 33 – 21

Cadetes Femenino: 18 – 19

Cadetes Masculino: 20 – 24

Juveniles Masculino: 45 – 28

Mayores Femenino: 27 – 13 

Mayores Masculino: 30 – 18

Juveniles Femenino: 10 – 0 (no se jugó)

Alevines Masculino: 10 – 0 (no se jugó)

 

A.Pe.Bal

Mayores Femenino: RAC 20 – 13 Mederense Hanball

 

Fuente: Prensa CAE // A.Pe.Bal

 

