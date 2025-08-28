Fútbol Local: Ferro goleó en la cancha, pero perdió en el escritorio

El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de Olavarría expidió la resolución pendiente sobre la mala inclusión de Juan Manuel Álvarez en el estreno de Ferro en la competencia local y falló a favor de Municipales.

Luego de semanas de espera, Ferro sufrió su primera quita de puntos en el Torneo Oficial ya que se confirmó la mala inclusión de Juan Manuel Álvarez en el partido que el “Carbonero” goleó a Municipales por 7 a 0.

El futbolista, autor de uno de los goles, no se encontraba habilitado para ser de la partida por haber finalizado su préstamo con la entidad y tras la protesta del elenco rival, se confirmó la quita de puntos.

Finalmente, según se detalló en la sanción se logro comprobar la irregularidad y se resolvió que el resultado sea 1 a 0 para el representativo del sindicato y marque el primer revés para Ferro que, en el “Clásico del Riel”, volvió a errar en la confección de la planilla de juego y tras la protesta formal de El Fortín podría ceder, nuevamente, los puntos en el escritorio.