Básquet Local: dos partidos más para la 2° fecha del Torneo Clausura 

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División tuvo continuidad a la 2° fecha.

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes derrotó 85 a 77 a Pueblo Nuevo en su primer partido, tras la fecha libre en la jornada inaugural. Emiliano Coppero con 25 puntos fue el jugador destacado en el “Bataraz”.

Fueron parejas las acciones durante gran parte del juego, pero Pueblo Nuevo pecó por un regreso del descanso largo desconcentrado y los dirigidos por Mauricio Beltramella aprovecharon para alejarse en el marcador y hacer irreversible la diferencia, pero siempre fue con el local al mando y la reacción del “Lobo”.

Buenos momentos de básquet, interesantes aportes individuales y debut triunfal para Estudiantes que se presentó con muchos jugadores juveniles y todos rindieron.

Por otro lado, en el De la Vega, Ferro sumó su primer festejo al mando de “Charly” Macías al derrotar a San Martín por 78 a 73 en tiempo suplementario tras igualar en 71. Tomás Boado con 26 puntos fue el máximo goleador.

Síntesis Estudiantes – Pueblo Nuevo:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Serantes, S. y Reyes, A.

Estudiantes (85): Coppero (25); Sánchez Savi, A. (6); Framiñan (21); Callegaro (17); Cuadrillero, R. (4) -FI- Paladino (0), Paiz (0), Sánchez Savi, P. (5), Cuadrillero, V. (3), Márquez Hermida (2), Ulloa Menchi (2). DT- Mauricio Beltramella

Pueblo Nuevo (77): Barsi (5), Menon (6), Torres Gisler (4), Dupin (12), Alveza (11) -FI- Carballo (18), Toledo (3), Gisler Diorio (0), Alberca (1), Alonso (2), Messina (15), Bucciarelli (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 30 – 28; 49 – 40; 74 – 52 y 85 – 77