Ciclismo: Adrián Castro culminó su experiencia en Europa

El juvenil ciclista olavarriense integrante del JAVA Start Junior Team terminó su experiencia en el Viejo Continente y fue con dos nuevas carreras e incontables experiencias.

Adrián Castro, corrió el pasado viernes su anteúltima carrera y en la jornada del domingo, se despidió con un meritorio sexto puesto.

El olavarriense participó del Gran Premio Maurice Derycke donde dijeron presentes más de 80 corredores para completar los casi 70 kilómetros de la prueba y cerró su primera experiencia en Europa ubicado en el Top10.