Ciclismo: Adrián Castro culminó su experiencia en Europa | Infoeme
Miércoles 27 de Agosto 2025 - 17:06hs
20°
Miércoles 27 de Agosto 2025 - 17:06hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Ciclismo
 - 27 de Agosto de 2025 | 14:27

Ciclismo: Adrián Castro culminó su experiencia en Europa

El pasado fin de semana, Adrián Castro terminó su participación en la temporada europea y fue nuevamente con un destacado resultado.

El juvenil ciclista olavarriense integrante del JAVA Start Junior Team terminó su experiencia en el Viejo Continente y fue con dos nuevas carreras e incontables experiencias.

 

Adrián Castro, corrió el pasado viernes su anteúltima carrera y en la jornada del domingo, se despidió con un meritorio sexto puesto.

 

El olavarriense participó del Gran Premio Maurice Derycke donde dijeron presentes más de 80 corredores para completar los casi 70 kilómetros de la prueba y cerró su primera experiencia en Europa ubicado en el Top10.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME