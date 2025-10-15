Emotivo mensaje de Bomberos por el fallecimiento de “Cacho” Warman | Infoeme
Miércoles 15 de Octubre 2025 - 20:19hs
22°
Miércoles 15 de Octubre 2025 - 20:19hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  comunidad
 - 15 de Octubre de 2025 | 14:57

Emotivo mensaje de Bomberos por el fallecimiento de “Cacho” Warman

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría despidieron "con gran tristeza a quien formó parte de la institución durante décadas, dejando una huella imborrable".

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría lamenta profundamente el fallecimiento de Reynaldo “Cacho” Warman, quien integró las primeras comisiones de nuestra institución y acompañó el crecimiento de Bomberos con compromiso, vocación y cariño.

Cacho formó parte del Consejo Directivo entre los años 1998 y 2005, aportando su tiempo y experiencia al servicio de la comunidad y de la familia bomberil. Además, durante más de dos décadas, "se desempeñó como locutor ad honorem de la institución, tarea que llevó adelante desde 1998 hasta 2019, con la pasión y el respeto que siempre lo caracterizaron", se detalló.

Asimismo, en un emotivo mensaje de despedida se agregó: "Su voz, su presencia y su espíritu colaborador quedarán grabados para siempre en la historia de nuestra Asociación, que hoy lo despide con profundo reconocimiento".

En ese sentido, Bomberos acompaña en este difícil momento a sus familiares, amigos y allegados, y agradece "de corazón todo lo que Cacho brindó a lo largo de su vida a nuestra institución".

"¡Hasta siempre, Cacho! Tu legado vivirá en cada acto, en cada palabra y en cada recuerdo de quienes compartimos este camino", cerró la carta por el fallecimiento de Warman.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME