Emotivo mensaje de Bomberos por el fallecimiento de “Cacho” Warman

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría lamenta profundamente el fallecimiento de Reynaldo “Cacho” Warman, quien integró las primeras comisiones de nuestra institución y acompañó el crecimiento de Bomberos con compromiso, vocación y cariño.

Cacho formó parte del Consejo Directivo entre los años 1998 y 2005, aportando su tiempo y experiencia al servicio de la comunidad y de la familia bomberil. Además, durante más de dos décadas, "se desempeñó como locutor ad honorem de la institución, tarea que llevó adelante desde 1998 hasta 2019, con la pasión y el respeto que siempre lo caracterizaron", se detalló.

Asimismo, en un emotivo mensaje de despedida se agregó: "Su voz, su presencia y su espíritu colaborador quedarán grabados para siempre en la historia de nuestra Asociación, que hoy lo despide con profundo reconocimiento".

En ese sentido, Bomberos acompaña en este difícil momento a sus familiares, amigos y allegados, y agradece "de corazón todo lo que Cacho brindó a lo largo de su vida a nuestra institución".

"¡Hasta siempre, Cacho! Tu legado vivirá en cada acto, en cada palabra y en cada recuerdo de quienes compartimos este camino", cerró la carta por el fallecimiento de Warman.