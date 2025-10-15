Emiten aviso meteorológico “a corto plazo” por tormentas fuertes para Olavarría y la región | Infoeme
Miércoles 15 de Octubre 2025
Miércoles 15 de Octubre 2025
 15 de Octubre de 2025

Emiten aviso meteorológico “a corto plazo” por tormentas fuertes para Olavarría y la región

En la tarde de este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un “aviso meteorológico a muy corto plazo” por tormentas fuertes para Olavarría y la región.

El mismo cuenta con una validez de dos horas posteriores a la emisión realizada alrededor de las 19 horas. Para la noche se esperan “tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo”, de acuerdo a lo enunciado por el SMN.

El organismo ya había anticipado lluvias aisladas tanto para este miércoles como para la madrugada del jueves, sumadas a ráfagas de viento que podrían rondar los 60 kilómetros por hora.

 

 

 

 

