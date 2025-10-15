Básquet Local: triunfos para Estudiantes y Racing

El segundo torneo organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División jugó dos nuevos partidos de la 9° y última fecha y ganaron Racing y Estudiantes.

En el Parque Guerrero, Estudiantes derrotó 90 a 53 a Sport Club Trinitarios en un duelo clave para definir el tercer lugar de la tabla de posiciones que será del “Bataraz”. Agustín Sánchez Savi con 20 puntos fue el máximo anotador del partido.

Por otro lado, Racing también logró un holgado triunfo en el Parque Olavarría. Fue triunfo “Chaira” por 87 a 59 ante Ferro para terminar la primera ronda del certamen con siete triunfos y una sola derrota.

En el elenco racinguista que dominó de principio a fin, el goleador fue Tomás Pietrafesa con 20 puntos.

La 9° y última fecha cerrará en la noche del jueves en el Juan Manolio cuando Pueblo Nuevo vs San Martín.

Síntesis Racing – Ferro:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros:

Racing (87): Ciuffetelli (17), Larregina (6), Pietrafesa (20), D´Alessio, S. (2), Mondino (10) -FI- Vázquez (6), Díaz Herrera (4), D´Alessio, F. (4), Santana (8), Villalba Dib (6), Dieser Cataldi (4). DT- Matías Orlando

Ferro (59): Gómez (7), Sagardía (4), Macías (14), Pinini (18), Alonso (1) -FI- Menon (0), Ramírez (3), Langowski (3), Coronel (1), Wagner (2), Cornejo (6), Donatelli (0). DT- Marcelo Macías

Parciales: 29 – 08; 47 - 25; 69 – 41 y 87 – 59.