Golf: pasó otra fecha del ranking anual

En el campo de golf del Parque Guerrero se llevó a cabo el Medal Play 9 hoyos tradicional de los miércoles que estuvo reservado para tres categorías.

La competencia que otorga un viaje como premio al ganador anual contó con un agradable clima primaveral y una buena cantidad de participantes.

En Hasta 13 de Hándicap, Mario Fonseca con 32 golpes fue el ganador y lo escoltaron Hernán Carroze y Raúl Bidé con 35 golpes.

Por otro lado, en De 14 a 24, Martín Lagleyze con 30 golpes fue el ganador con Uma Springer con 32 golpes y Federico Matharan con 34 golpes inmediatos perseguidores.

Antonio Álvarez con 28 golpes festejó en De 25 al Máximo. Santiago Green y Daniela Manarino con 29 golpes completaron el pdio.

Jugadas con 18 fechas de la competencia, Antonio Álvarez es el puntero con 154,17 pts. seguido de Martiniano Díaz Oviedo con 138,6 pts. y tercero viene Rubén Dattoli con 128,5 pts.

Fuente: Prensa CAE