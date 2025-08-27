Numerosa cantidad de podios de representantes locales en Azul | Infoeme
Miércoles 27 de Agosto 2025 - 13:06hs
Miércoles 27 de Agosto 2025 - 13:06hs
Olavarría
Infoeme
 deportes
 Ciclismo
 27 de Agosto de 2025 | 11:18

Numerosa cantidad de podios de representantes locales en Azul

El pasado domingo, en el óvalo de Azul, hubo un concurrido festival regional que consagró como ganador en la categoría principal a uno de los integrantes de Aspen Bici Team.

Organizado por el Club Ciclista Azuleño se llevó a cabo un importante festival regional que tuvo nutrida presencia olavarriense y varios podios, en Élite el festejo fue para uno de los integrantes de Aspen Bici.

 

Más de doscientos ciclistas se inscribieron para participar en las diferentes pruebas que tuvieron lugar en el óvalo de la vecina localidad y en la categoría Élite, el triunfo fue para Enzo Tallarico, representante de Aspen Bici.

 

 

Además, hubo podios para Ezequiel Guridi, Luciano Ferro, Lucrecia Hernández, Miguel Barzola, Pablo Brun, Leonardo Larragne, Rafael Erripa y Diego Castro.

 

Los siguientes resultados:

Principiantes:

1°) Caballero Valentín - Tandil 

2°) Herrera Mario - Tapalqué 

3°) Chavarria Gabriel - Azul

 

Aficionados Debutantes

Mayores:

1°) Gómez Patricio - Lobería 

2°) Guridi Ezequiel - Olavarría 

3°) Ocanto Juan - Azul

Menores: 

1°) Acevedo Gabriel - Azul 

2°) Gómez Roberto - Tapalque 

3°) Ferro Luciano - Olavarría

 

Damas:

1°) Azimonti Abril - Azul

2°) Torres Nancy - Saladillo

3°) Hernández Lucrecia - Olavarría

4°) Rodríguez Maria Guadalupe - Balcarce

5°) Randazzo Cielo - Olavarría

 

Máster D:

1°) Tolosa Carlos Alberto - Saladillo 

2°) Mandrini Juan Manuel - Pringles 

3°) Barzola Miguel Ángel - Olavarría

 

Máster E:

1°) Ortiz Roberto – Mar del Plata

 

Máster B:

1°) Sosa Jorge - Lobería 

2°) Brun Pablo - Olavarría 

3°) Larragne Leonardo - Olavarría

 

Máster C:

1°) Larragne Leonardo - Olavarría 

2°) Garcia Martín - Tapalqué 

3°) Erripa Rafael - Olavarría 

4°) Fernández Sergio – Mar del Plata 

5°) Benito Walter - Olavarría

 

Élite:

1°) Tallarico Enzo - Chascomús 

2°) Brun Pablo - Olavarría 

3°) Freisser Agustín - M Plata 

4°) Castro Diego - Olavarría

 

Máster A / Sub23 / Elite II:

1°) Brun Pablo - Olavarría 

2°) Castro Diego - Olavarría 

3°) Mamzur Zair - Castelli

 

Fuente: Sergio Vázquez

 

