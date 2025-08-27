Numerosa cantidad de podios de representantes locales en Azul

Organizado por el Club Ciclista Azuleño se llevó a cabo un importante festival regional que tuvo nutrida presencia olavarriense y varios podios, en Élite el festejo fue para uno de los integrantes de Aspen Bici.

Más de doscientos ciclistas se inscribieron para participar en las diferentes pruebas que tuvieron lugar en el óvalo de la vecina localidad y en la categoría Élite, el triunfo fue para Enzo Tallarico, representante de Aspen Bici.

Además, hubo podios para Ezequiel Guridi, Luciano Ferro, Lucrecia Hernández, Miguel Barzola, Pablo Brun, Leonardo Larragne, Rafael Erripa y Diego Castro.

Los siguientes resultados:

Principiantes:

1°) Caballero Valentín - Tandil

2°) Herrera Mario - Tapalqué

3°) Chavarria Gabriel - Azul

Aficionados Debutantes

Mayores:

1°) Gómez Patricio - Lobería

2°) Guridi Ezequiel - Olavarría

3°) Ocanto Juan - Azul

Menores:

1°) Acevedo Gabriel - Azul

2°) Gómez Roberto - Tapalque

3°) Ferro Luciano - Olavarría

Damas:

1°) Azimonti Abril - Azul

2°) Torres Nancy - Saladillo

3°) Hernández Lucrecia - Olavarría

4°) Rodríguez Maria Guadalupe - Balcarce

5°) Randazzo Cielo - Olavarría

Máster D:

1°) Tolosa Carlos Alberto - Saladillo

2°) Mandrini Juan Manuel - Pringles

3°) Barzola Miguel Ángel - Olavarría

Máster E:

1°) Ortiz Roberto – Mar del Plata

Máster B:

1°) Sosa Jorge - Lobería

2°) Brun Pablo - Olavarría

3°) Larragne Leonardo - Olavarría

Máster C:

1°) Larragne Leonardo - Olavarría

2°) Garcia Martín - Tapalqué

3°) Erripa Rafael - Olavarría

4°) Fernández Sergio – Mar del Plata

5°) Benito Walter - Olavarría

Élite:

1°) Tallarico Enzo - Chascomús

2°) Brun Pablo - Olavarría

3°) Freisser Agustín - M Plata

4°) Castro Diego - Olavarría

Máster A / Sub23 / Elite II:

1°) Brun Pablo - Olavarría

2°) Castro Diego - Olavarría

3°) Mamzur Zair - Castelli

Fuente: Sergio Vázquez