Un adolescente fue atropellado por un colectivo y fue hospitalizado

Un adolescente fue atropellado este martes por un colectivo de transporte urbano. El hecho se produjo en horas de la tarde a la altura de las avenidas Del Valle y Pellegrini.

El menor, de 12 años de edad, debió ser trasladado al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura por una ambulancia. Según pudo saber Infoeme, la víctima estaría fuera de peligro, aunque habría sufrido heridas de consideración en sus piernas.

La unidad de ómnibus pertenece a la Línea 501 de la empresa a cargo del transporte público urbano Tu Bus.

Personal policial se encuentra trabajando en el lugar. El tránsito fue interrumpido en la avenida Pellegrini en dirección a Colón.