Un adolescente fue atropellado por un colectivo y fue hospitalizado
Martes 26 de Agosto 2025 - 21:11hs
Martes 26 de Agosto 2025 - 21:11hs
 |  policiales
 - 26 de Agosto de 2025 | 20:31

Un adolescente fue atropellado por un colectivo y fue hospitalizado

El hecho se produjo en horas de la tarde en avenida Del Valle y avenida Pellegrini. El menor de 12 años de edad debió ser trasladada al Hospital Municipal.

Un adolescente fue atropellado este martes por un colectivo de transporte urbano. El hecho se produjo en horas de la tarde a la altura de las avenidas Del Valle y Pellegrini.

El menor, de 12 años de edad, debió ser trasladado al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura por una ambulancia. Según pudo saber Infoeme, la víctima estaría fuera de peligro, aunque habría sufrido heridas de consideración en sus piernas.

La unidad de ómnibus pertenece a la Línea 501 de la empresa a cargo del transporte público urbano Tu Bus.

Personal policial se encuentra trabajando en el lugar. El tránsito fue interrumpido en la avenida Pellegrini en dirección a Colón.

