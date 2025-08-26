Provincia aprobó la distribución de los fondos para los Juegos Bonaerenses: Olavarría recibirá más de $6 millones | Infoeme
Martes 26 de Agosto 2025
 26 de Agosto de 2025 | 10:20

Provincia aprobó la distribución de los fondos para los Juegos Bonaerenses: Olavarría recibirá más de $6 millones

El gobernador Axel Kicillof aprobó la distribución de los fondos a cada municipio con una inversión total de más de 480 millones de pesos. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, aprobó este martes la distribución a cada municipio de los fondos para los Juegos Bonaerenses en el marco de una inversión total de $480 millones: Olavarría recibirá más de 6 millones de pesos

Según se publicó en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dividió los recursos en tres categorías: dos corresponden a las disciplinas deportivas (juveniles y adultos) y la tercera a las de cultura. Se trata de aportes no reintegrables que la Provincia le manda a los intendentes para solventar la etapa local de los Juegos Bonaerenses.

De esta forma, Olavarría recibirá un total de $6.465.000 de los cuales $4.761.000 corresponden a juveniles, otros $1.288.000 a adultos y los restantes $416.000 cultura

Con la participación récord de 480 mil personas, los Juegos Bonaerenses 2025, concluyeron la etapa local de competencia en los 135 distritos de la provincia. Desde el inicio de agosto y hasta el 30 de septiembre, se desarrollarán las etapas regionales e interregionales, que definirán a las y los finalistas que clasificarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

La edición N°34 de esta política pública histórica, cuenta con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores.

