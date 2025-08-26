Provincia aprobó la distribución de los fondos para los Juegos Bonaerenses: Olavarría recibirá más de $6 millones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, aprobó este martes la distribución a cada municipio de losen el marco de unatotal de

Según se publicó en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dividió los recursos en tres categorías: dos corresponden a las disciplinas deportivas (juveniles y adultos) y la tercera a las de cultura. Se trata de aportes no reintegrables que la Provincia le manda a los intendentes para solventar la etapa local de los Juegos Bonaerenses.

De esta forma, Olavarría recibirá un total de $6.465.000 de los cuales $4.761.000 corresponden a juveniles, otros $1.288.000 a adultos y los restantes $416.000 a cultura.

Con la participación récord de 480 mil personas, los Juegos Bonaerenses 2025, concluyeron la etapa local de competencia en los 135 distritos de la provincia. Desde el inicio de agosto y hasta el 30 de septiembre, se desarrollarán las etapas regionales e interregionales, que definirán a las y los finalistas que clasificarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

La edición N°34 de esta política pública histórica, cuenta con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores.