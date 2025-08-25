Bahía Blanca: cuatro años de prisión por enviar droga por Uber

La Justicia decondenó en juicio abreviado a Ariel Iván Wisniowski a la pena de cuatro años de prisión por el

La causa se inició en julio de este año cuando una persona llamó a un auto de aplicación para que retirara un paquete en calle Luis Piedra Buena y Avenida Arias de Bahía Blanca. El mismo debía ser entregado en Irigoyen al 700.

El paquete era una bolsa de tela con un bollo de papel adentro, lo que despertó la atención del conductor, quien consultó de qué se trataba el envío y el hombre le contestó “a vos no te incumbe, entregalo y listo”, de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

El chofer temió que se tratara de una sustancia ilícita, por lo que se dirigió a una dependencia policial, donde finalmente detectaron que se trataba de cocaína. Los efectivos pusieron en conocimiento de lo sucedido a la fiscalía y se solicitó el allanamiento de la vivienda en la cual se hizo entrega de la droga, donde se encontraron estupefacientes y se logró la detención de Wisniowski.

En ese procedimiento, además, pudieron secuestrar su teléfono, donde constataron diversas comunicaciones que tienen directa relación con la compra-venta de drogas. (DIB)