Peña abierta por el Día del Bailarín Folklórico

El Municipio informó que el sábado 13 de septiembre se realizará una Peña Abierta en el marco del “Día del Bailarín Folklórico Argentino” en la Casa del Bicentenario a partir de las 15:30.

Según detallaron a través de la Subsecretaría de Cultura, aquellas agrupaciones interesadas tendrán tiempo de inscribirse hasta el 10 de septiembre, al mail escuela.danza@olavarria.edu.ar. Podrán ser parte de la propuestas con presentaciones que tendrán un tiempo máximo de 6/8 minutos de baile por grupo.

"La conmemoración es en recuerdo al día del fallecimiento del cordobés Santiago Ayala, más conocido como “El Chúcaro”, emblemático bailarín de nuestro género nacional", indicaron.