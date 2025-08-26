Peña abierta por el Día del Bailarín Folklórico | Infoeme
Martes 26 de Agosto 2025 - 16:41hs
20°
Martes 26 de Agosto 2025 - 16:41hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Casa del Bicentenario
 - 26 de Agosto de 2025 | 13:21

Peña abierta por el Día del Bailarín Folklórico

Será el sábado 13 de septiembre en la Casa del Bicentenario. Las inscripciones para agrupaciones estarán abiertas hasta el 10 del mismo mes. 

El Municipio informó que el sábado 13 de septiembre se realizará una Peña Abierta en el marco del “Día del Bailarín Folklórico Argentino” en la Casa del Bicentenario a partir de las 15:30.

Según detallaron a través de la Subsecretaría de Cultura, aquellas agrupaciones interesadas tendrán tiempo de inscribirse hasta el 10 de septiembre, al mail escuela.danza@olavarria.edu.ar. Podrán ser parte de la propuestas con presentaciones que tendrán un tiempo máximo de 6/8 minutos de baile por grupo.

"La conmemoración es en recuerdo al día del fallecimiento del cordobés Santiago Ayala, más conocido como “El Chúcaro”, emblemático bailarín de nuestro género nacional", indicaron.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME