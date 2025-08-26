Un agente penitenciario fue convocado a participar de Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) oriundo de la ciudad de La Plata ha sido convocado para participar en los próximos Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025 con la selección argentina de fútbol para sordos, conocida como "Los Toros".

Se trata de Marcos Cantero, de 22 años quien trabaja en el área de Asistencia Social de la Unidad 8 Los Hornos, recibió un implante coclear a los 4 años y, desde muy temprana edad, demostró un gran talento y una inmensa pasión por el fútbol.

A los cinco años comenzó a jugar en el Club Alumni de Los Hornos y en su adolescencia fue llamado para integrar la Selección Sub 15, donde todos eran oyentes a excepción de él. A los 17 años, llegó a la reserva del Club Atlético Villa San Carlos y, posteriormente, integró los planteles de la tercera y la primera del club Asociación Iris.

“Mascheranito”, como lo apoda su director técnico, es hincha de Estudiantes, mediocampista y admirador del futbolista pincharrata Santiago Lionel Ascacíbar. Su gran sueño es subirse por segunda vez en su vida a un avión y poder viajar a Tokio para representar a su país.

Actualmente, una vez por mes entrena en la ciudad de Buenos Aires con el seleccionado. A la vez, se ejercita varios días de la semana con un preparador físico en su ciudad natal y practica futsal en Villa Domínico.

Sin dudas, el 2025 se vislumbra como el gran año en la carrera futbolística de quien juega de cinco en cualquier cancha. En abril, Marcos participó en el Campeonato Nacional de Fútbol en Misiones y se alzó con la copa.

Además de sus logros deportivos, el agente se destaca en su labor en la Unidad y gracias a un convenio que cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Martín Mena, este año culminará la Tecnicatura Superior en Administración con orientación en Obras Sociales en el Instituto Superior de Educación IOMA (ISEI) "Federico Kaski", en el marco de un acuerdo con el SPB.

Marcos admite que el apoyo de su familia es clave en su gran presente. Ante algunas adversidades, su papá, Héctor Cantero, retirado del SPB, se formó como director técnico para poder acompañarlo y aconsejarlo.

La directora general de Recursos Humanos del SPB, Rosa Miño, recibió este miércoles a la familia Cantero y en nombre de la institución se puso a disposición para colaborar. En tanto, su papá indicó que iniciaron una colecta a través de la cuenta de Instagram “marcosatokio” para quienes quieran apoyar la causa y ayudar a Marcos a cumplir su gran sueño.

Fuente: SPB.