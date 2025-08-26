Se cumplen 111 años del nacimiento de Julio Cortázar: sus mejores frases y versos | Infoeme
Martes 26 de Agosto 2025 - 16:39hs
20°
Martes 26 de Agosto 2025 - 16:39hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  comunidad
 - 26 de Agosto de 2025 | 14:10

Se cumplen 111 años del nacimiento de Julio Cortázar: sus mejores frases y versos

Es considerado como una figura destacada por su innovación y experimentación en el lenguaje narrativo.

Este 26 de agosto se conmemoran 111 años del nacimiento de Julio Cortázar, el escritor y profesor argentino considerado una figura destacada por su innovación y experimentación con el lenguaje narrativo.

El escritor nació en Ixelles, Bruselas, Bélgica, y vivió en Suiza y en España antes de llegar a la localidad bonaerense de Banfield, donde residió hasta 1951, año en que decidió mudarse a París.

Cortázar murió en Francia el 12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia. Su estilo narrativo revolucionó la literatura latinoamericana y su influencia sigue siendo fundamental para numerosos autores actuales. Es recordado y admirado por lectores de todo el mundo.

Cómo fue la vida de Julio Cortázar

Desde muy chico demostró ser un gran lector, debido a una enfermedad que lo obligaba a guardar cama desde temprana edad.

Luego de finalizar sus estudios secundarios y recibirse como maestro, decidió estudiar el profesorado en Letras. Trabajó en diversos pueblos, como Bolívar, Saladillo y Chivilcoy. También dictó cursos de literatura francesa en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, hasta que renunció a su cargo.

En 1951, se trasladó a París gracias a una beca, y luego consiguió trabajo como traductor en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Al mismo tiempo Julio Cortázar fue escribiendo diversas novelas y cuentos que hoy en día siguen siendo muy leídos y recordados por sus historias y su estilo narrativo.

Los mejores libros de Julio Cortázar

A lo largo de su vida, el escritor publicó cuentos y novelas que hoy en día son muy recordados. A continuación, un listado de los 10 más populares:

  • Rayuela (1963). Esta novela supuso una verdadera revolución en la narrativa en lengua castellana.
  • Bestiario (1951). Fue su primer libro de cuentos, incluye relatos fundamentales como Casa tomada.
  • Final del juego (1956). Contiene cuentos emblemáticos que muestran su maestría en el género.
  • Las armas secretas (1959). Los cuentos incluidos son: "Cartas de mamá", "Los buenos servicios", "Las babas del diablo", "El perseguidor" y el que da nombre a la obra, "Las armas secretas".
  • Todos los fuegos el fuego (1966). La obra es considerada una muestra de la plenitud creativa del autor y contiene piezas que son referencias obligadas para los amantes del género.
  • Los premios (1960). Considerada precursora de Rayuela, la obra se describe como un texto que anticipa el estilo experimental y la profundidad narrativa de su obra más famosa.
  • 62 / Modelo para armar (1968). Convierte al lector en un participante activo, donde debe ir descubriendo el hilo conductor del relato y darles forma a los personajes mediante la unión de piezas.
  • Libro de Manuel (1973). Es una novela política y social que muestra una faceta diferente del autor.
  • Octaedro (1974). Los relatos que lo componen son: "Liliana llorando", "Los pasos en las huellas", "Manuscrito hallado en un bolsillo", "Verano", "Ahí pero dónde, cómo", "Lugar llamado Kindberg", "Las fases de Severo" y "Cuello de gatito negro".
  • Queremos tanto a Glenda (1980). Explora temas como la obsesión, la identidad y la realidad desde perspectivas innovadoras y a menudo surrealistas.

Julio Cortázar: las 15 frases más recordadas del escritor

En sus novelas, cuentos y entrevistas, el autor dejó frases que hoy en día siguen siendo recordadas.

  • "Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos".
  • ﻿"Todo mañana es la pizarra donde te invento y te dibujo".
  • "Pero lo malo del sueño no es el sueño. Lo malo es eso que llaman despertarse".
  • "Cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones".
  • "Siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte".
  • "Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo".
  • "En literatura no hay buenos temas y malos temas: solamente hay un buen o un mal tratamiento del tema".
  • "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma".
  • "Hay ausencias que representan un verdadero triunfo".
  • "La cultura es el ejercicio profundo de la identidad".
  • "Pobre amor el que de pensamiento se alimenta".
  • "La memoria es un espejo roto".
  • "En realidad las cosas verdaderamente difíciles son todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento".
  • "No es que tengamos la cabeza en las nubes, es que el suelo nos queda lejos."
  • "A veces el amor nos llena tanto que terminamos vacíos".

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME