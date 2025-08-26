Se cumplen 111 años del nacimiento de Julio Cortázar: sus mejores frases y versos

Este 26 de agosto se conmemoran 111 años del nacimiento de Julio Cortázar, el escritor y profesor argentino considerado una figura destacada por su innovación y experimentación con el lenguaje narrativo.

El escritor nació en Ixelles, Bruselas, Bélgica, y vivió en Suiza y en España antes de llegar a la localidad bonaerense de Banfield, donde residió hasta 1951, año en que decidió mudarse a París.

Cortázar murió en Francia el 12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia. Su estilo narrativo revolucionó la literatura latinoamericana y su influencia sigue siendo fundamental para numerosos autores actuales. Es recordado y admirado por lectores de todo el mundo.

Cómo fue la vida de Julio Cortázar

Desde muy chico demostró ser un gran lector, debido a una enfermedad que lo obligaba a guardar cama desde temprana edad.

Luego de finalizar sus estudios secundarios y recibirse como maestro, decidió estudiar el profesorado en Letras. Trabajó en diversos pueblos, como Bolívar, Saladillo y Chivilcoy. También dictó cursos de literatura francesa en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, hasta que renunció a su cargo.

En 1951, se trasladó a París gracias a una beca, y luego consiguió trabajo como traductor en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Al mismo tiempo Julio Cortázar fue escribiendo diversas novelas y cuentos que hoy en día siguen siendo muy leídos y recordados por sus historias y su estilo narrativo.

Los mejores libros de Julio Cortázar

A lo largo de su vida, el escritor publicó cuentos y novelas que hoy en día son muy recordados. A continuación, un listado de los 10 más populares:

Rayuela (1963). Esta novela supuso una verdadera revolución en la narrativa en lengua castellana.

Julio Cortázar: las 15 frases más recordadas del escritor

En sus novelas, cuentos y entrevistas, el autor dejó frases que hoy en día siguen siendo recordadas.