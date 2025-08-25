Liga Pre-Federal: Pane aportó en Santa Rosa y Ciappina espera por su chance

La competencia que otorga clasificaciones a la Liga Federal sigue adelante con su programación y mientras algunos equipos se preparan para iniciar con sus torneos, otros siguen adelante con la Fase Regular.

En el multitudinario Provincial entrerriano, Mauricio Pane fue uno de los jugadores destacados de su equipo que, en condición de local, volvió al triunfo. El olavarriense jugó 30:47 minutos con 13 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia en la victoria de Santa Rosa ante Capuchinos por 94 a 71.

Por otro lado, se confirmó la salida de Thiago Ciappina para ser una de las fichas juveniles de Barrio Alegre, equipo debutante en la Liga Pre-Federal Bonaerense que cayó en sus dos primeras presentaciones, en el estreno fue ante San Martín de Junín por 85 a 53 y en la noche del domingo por 95 a 63 ante Porteño de Chacabuco.

El juvenil surgido en El Fortín que ya se sumó a los entrenamientos del elenco de Trenque Lauquen aún espera por el estreno en la categoría.