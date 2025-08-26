26 de agosto: Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora

Cada 26 de agosto se celebra en Argentina el Día Nacional del Vacunador y de la Vacunadora, en homenaje al nacimiento de Albert Sabin, el 26 de agosto de 1906.

El Consejo de Salud Municipal, a través de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, ofrece su sincero reconocimiento especialmente a quienes se desempeñan diariamente en este rol, con mucho amor, vocación, profesionalismo y compromiso con la salud de toda la población.

Desde el área se aprovecha la ocasión para hacer hincapié en la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación, entendiendo que las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles. Es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas que nos corresponden durante todas las etapas de la vida, así como también acompañar a los más pequeños en este proceso, para evitar enfermarnos y contagiar a nuestra familia y otras personas.

Es fundamental tomar conciencia de que no sólo podemos enfermarnos nosotros, sino también contagiar a personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas por tener contraindicaciones para su aplicación. Por ello la vacunación ofrece protección de la salud “en rebaño”: cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la enfermedad probablemente no se propague, ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica.

La vacunación, entonces, implica un compromiso con la vida y la salud propia y con nuestros familiares, amigos y el entorno que nos rodea.

Vacunatorios de la red de Salud del Municipio

Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Centro de Inmunizaciones Banco de Leche: lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas, sábados de 8:30 a 12:30 horas.

CAPS: Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

– CAPS 1 » Obrero» Av. Del valle 4291 425473

– CAPS 2 «Sarmiento» R. S. Peña 1450 455696

– CAPS 3 «Amoroso» A. Barros y Deán Funes 421067

– CAPS 4 SIERRA CHICA Sbardolini esq. Marelli 15422229

– CAPS 5 (Territorial 4) «H. Yrigoyen» R. Fal 4124 420646

– CAPS 6 «12 de Octubre» H. Yrigoyen 660 456553

– CAPS 7 «Independencia» Pueyrredón y Ayacucho 420794

– CAPS 8 «10 de Junio» Giovanelli 3867 424415

– CAPS 9 «Colonia san Miguel» 492954

– CAPS 12 «Barrio CECO» B. CECO casa 500 451945

– CAPS 13 «Blanca Grande» Calle 5 y Calle 6 2314426170

– CAPS 14 «Recalde» Calle 45 Planta Urbana 2314499120

– CAPS 15 «Santa Luisa» Zanardi y Calle 12 495522

– CAPS 16 «V. Magdalena» Córdoba 3082 15579810

– CAPS 17 «Dámaso Arce» 25 de mayo 1135 430023

– CAPS 18 (Territorial 2) «Alberdi» Av. Alberdi y Cnel. Suarez 456306

– CAPS 19 «Colonia Hinojo» A. de los Fundadores 1206 491515

– CAPS 20 «AOMA» Gral. Paz 11422 15714927

– CAPS 21 «Loma Negra» 1 de mayo 1458 493291

– CAPS 22 (Territorial 6) «Villa Mailin» Mendoza y Balcarce 451601

– CAPS 23 «Belén» Emiliozzi 5830 15714953

– CAPS 25 «Acupo» 101 Bis 3501 15714929

– CAPS 26 «Lourdes» Grimaldi 894 15579766

– CAPS 27 – CIC 113 bis 601 15714923

– Hospital Sierras Bayas Smirnoff 2362 492105

– Hospital Espigas 2314493011

– Hospital Hinojo Calle 5 S/N 491052