Se realizará en Olavarría la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

Este jueves 28 de agosto se llevará a cabo en Olavarría la Feria Regional de Arte, Ciencia y Tecnología, un evento organizado por la Jefatura Regional de Educación N° 25 del que participarán más de 340 estudiantes de establecimientos tanto de nuestra ciudad como de Azul, Bolívar y Tapalqué.

La actividad se realizará de 9 a 16 horas en el Centro Cultural de Exposiciones Municipal, ubicado sobre avenida Eva Perón (Ex Circunvalación) 1545.

De acuerdo con lo que se detalló, en esta instancia regional se presentarán 159 proyectos que reflejan el talento y la creatividad de estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, además de Educación Especial, Técnica Profesional, Jóvenes y Adultos, Artística y Ambiental, entre otras.

Las propuestas abarcan un amplio abanico de áreas del conocimiento, tales como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Derecho y Ciudadanía, Ingeniería y Tecnología, Educación Tecnológica, Emprendedurismo, Arte, Matemática y Prácticas del Lenguaje, consolidando a la Feria como un espacio de encuentro, innovación y construcción colectiva de saberes.

Durante la jornada además de estar presentes cooperadoras escolares a cargo de puestos de venta; se desarrollarán distintos talleres abiertos a los asistentes en los dos turnos:

-“Geometría, papeles y origami”

-“Notituor – Un viaje por el mundo de las noticias”

-“Tecnología 3D y técnicas de limpieza y conservación aplicadas al registro arqueológicas y paleontológicas”

-“Cuentos Sonorizados”

-“Realidad Virtual inmersiva”

-“Imaginar caminos juntos”

-“Reacciones Químicas”

A la par, la Dirección de Tecnología Educativa estará a cargo de la realización de una competencia de robótica y fútbol robótico recreativo.

El Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas dependiente de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación contribuye al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes de todos los niveles y modalidades, mediante propuestas de enseñanza que promueven el trabajo colectivo, creativo y participativo a partir de los intereses e indagación del conocimiento de los propios estudiantes.

El acto de cierre y entrega de menciones y reconocimientos a los proyectos seleccionados se realizará a las 14.30 horas, con la presencia de autoridades educativas y de gobierno a nivel municipal y la presentación de la Orquesta Escuela de la ciudad de Bolívar y de Olavarría, pertenecientes al programa provincial de Coros y Orquestas.