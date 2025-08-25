Edicto: Citación del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Azul | Infoeme
Edicto: Citación del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Azul

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Azul, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de ESEBERRI JOSE OMAR (LE 5490699).-

