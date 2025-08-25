Invitan a celebrar el 114º aniversario de la localidad de Recalde | Infoeme
 25 de Agosto de 2025

Invitan a celebrar el 114º aniversario de la localidad de Recalde

El programa se iniciará con un acto protocolar, desfile de instituciones y al mediodía se realizará el tradicional almuerzo, con la actuación de distintas agrupaciones por la tarde. Habrá reconocimientos para vecinos y vecinas de la localidad.

Imagen de archivo.

El domingo 14 de septiembre se llevarán a cabo los festejos en el marco del 114º aniversario de Recalde, con una gran fiesta comunitaria, organizada por las diferentes instituciones de la localidad junto al Municipio.

El cronograma se iniciará a las 10:30 horas con el acto protocolar en la Plaza Damián Recalde, la recepción de autoridades y el tradicional desfile, del que participarán el Jardín de Infantes Nº 910. “Rosario Vera Peñaloza”, la Escuela Primaria N°10 “Martín Miguel de Güemes”, Escuela Secundaria N°19 “Veteranas de Malvinas”, Veteranos de Malvinas, Asociación Civil El Cauquén, Asociación Civil Recalde Amanece.

A las 12:30 horas se realizará el almuerzo en la carpa que se instalará en el playón del Club Atlético y Social de Recalde, con stands gastronómicos, y habrá reconocimientos para distintos vecinos y vecinas de la localidad, por su participación, colaboración y aporte con la comunidad.

La grilla artística iniciará a las 13:30 horas con la actuación del grupo La Diferente y diferentes peñas (El Cauquén, Espigas Baila Folklore, Recalde Amanece) y posteriormente se procederá al corte de torta aniversario.

Luego continuarán los shows con Martín Barraza, Juan Echegoyen, Los Kumbieros, y el cierre será a puro baile con La Diferente.

 

 

 

 

Recalde se fundó el 6 de septiembre de 1911. Está situada 100 km del partido de Olavarría y a 60 km de Bolívar. Debe su nombre a Damián Recalde, quien fuera propietario de extensas tierras en la zona, así como los terrenos donde fue emplazada la estación ferroviaria, origen del poblado. La apertura de la estación ferroviaria y sus cuatro ramales impulsó la creación de la comunidad, y treinta años más tarde, funcionaban en el lugar comercios de diversos rubros, la Escuela N° 10 y el Club Social Recalde.

Se representaban prolijas manzanas y tres plazas, las que existen en su totalidad. Este modelo ha sido conservado en la planta actual de la localidad, en el que las construcciones se encuentran muy dispersas, separadas por grandes espacios.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a participar de los festejos de la localidad, que nacía hace más un siglo, a partir de un pequeño grupo de visionarios que se unió para establecer los cimientos de lo que hoy es una próspera comunidad.

