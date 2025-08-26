Este sábado se realizará la muestra anual de la Escuela Municipal de Danzas

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invitó a la comunidad a participar del muestreo anual de la Escuela Municipal de Danzas.
El evento se realizará el 30 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita.
Las disciplinas que se estarán presentando son: danza árabe, danzas alemanas, danza clásica, tango, folklore, contemporáneo, flamenco, urbano, danzas de la India, salsa, bachata, jazz, zumba y tap.
Los talleres y talleristas que intervienen serían:
Danzas Folklóricas (Ana María Paladini)
Danzas Folklóricas (Juan José Rivas
Danzas Folklóricas (Delia Ortega/ Yanina Sanabria)
Danzas Folklóricas para niños/as – Yanina. Sanabria
Danza Tango (Antonela Díaz/ Tatiana Veneziano)
Danzas Árabes (Sara Abdala/ Yesica Castillo
Danzas Alemanas (Micaela Baier/ Yesica Smith)
Danzas Urbanas (Zaira Castañares)
Salsa y Bachata (Mauricio Vega)
Hata Yoga/Kundalini (Mónica Rossi)
Danza Jazz/Clásica infantil -Lucía Span
TAP Aldana Espelet
Danzas de la India -Denisa Laborde
Danzas Folklóricas Esteban Salguero
Danzas Folklóricas – Lucas Serantes
Zumba - Denise Suárez
La Escuela Municipal de Danzas integra las propuestas educativas a nivel municipal que están pensadas para todos los niveles de educación y cada una de las actividades tiene claros objetivos de cómo hacer que chicos y grandes sean actores de una comunidad en continuo crecimiento. Las propuestas están pensadas para que cada uno de ellos descubra su potencial artístico.