Martes 26 de Agosto 2025 - 12:51hs
 - 26 de Agosto de 2025 | 10:33

Este sábado se realizará la muestra anual de la Escuela Municipal de Danzas

El evento se realizará el 30 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita.

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invitó a la comunidad a participar del muestreo anual de la Escuela Municipal de Danzas.

Las disciplinas que se estarán presentando son: danza árabe, danzas alemanas, danza clásica, tango, folklore, contemporáneo, flamenco, urbano, danzas de la India, salsa, bachata, jazz, zumba y tap.

Los talleres y talleristas que intervienen serían:

Danzas Folklóricas (Ana María Paladini)

Danzas Folklóricas (Juan José Rivas

Danzas Folklóricas (Delia Ortega/ Yanina Sanabria)

Danzas Folklóricas para niños/as – Yanina. Sanabria

Danza Tango (Antonela Díaz/ Tatiana Veneziano)

Danzas Árabes (Sara Abdala/ Yesica Castillo

Danzas Alemanas (Micaela Baier/ Yesica Smith)

Danzas Urbanas (Zaira Castañares)

Salsa y Bachata (Mauricio Vega)

Hata Yoga/Kundalini (Mónica Rossi)

Danza Jazz/Clásica infantil  -Lucía Span

TAP  Aldana Espelet

Danzas de la India -Denisa  Laborde

Danzas Folklóricas Esteban Salguero

Danzas Folklóricas – Lucas Serantes

Zumba - Denise Suárez

La Escuela Municipal de Danzas integra las propuestas educativas a nivel municipal que están pensadas para todos los niveles de educación y cada una de las actividades tiene claros objetivos de cómo hacer que chicos y grandes sean actores de una comunidad en continuo crecimiento. Las propuestas están pensadas para que cada uno de ellos descubra su potencial artístico.

