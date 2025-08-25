Remarcaron que el curso de manipulación de alimentos del Municipio es gratuito: "No tiene costo" | Infoeme
Lunes 25 de Agosto 2025
Lunes 25 de Agosto 2025
Olavarría
 comunidad
 25 de Agosto de 2025

Remarcaron que el curso de manipulación de alimentos del Municipio es gratuito: "No tiene costo"

El Municipio salió a aclarar que dicho curso no tiene costo alguno debido a "versiones y publicaciones" relevadas en las últimas horas. 

El Municipio informó que el Curso de Manipulación de Alimentos que se brinda a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, es gratuito y NO tiene costo alguno

Según detallaron, dicha aclaración se realizó debido a versiones y publicaciones que se compartieron en redes sociales en las últimos horas, por lo que volvieron a recalcar que aquellas personas interesadas en anotarse, deberán hacerlo a través de la plataforma Mi Olava, a la que se accede únicamente por medio del portal oficial del Municipio

Se encuentra abierta la inscripción para el curso que se iniciará el próximo 3 de septiembre.

Vale recordar que la aprobación de esta capacitación permite gestionar el Carnet de Manipulador de Alimentos, que tiene una vigencia por un plazo de 3 años y validez en todo el territorio Nacional.

Se ruega a las personas interesadas informarse por canales oficiales de comunicación. Por inquietudes se pueden comunicar al WhatsApp del área, 2284 616993, o al correo electrónico capacitacion.alimentos@olavarria.edu.ar

