Vóley: prosiguió el certamen de Caballeros de Primera

La Asociación Olavarriense de Vóley sigue adelante con su competencia de Primera División Masculina y fue con un duelo en el Minigimnasio del Parque Guerrero.

Pueblo Nuevo venció 3 a 1 al juvenil equipo de Estudiantes en el Minigimnasio del Parque Guerrero en la continuidad del certamen local.

Por otro lado, semanas atrás, se completó el Campeonato Argentino Sub16 y la Federación Bonaerense de Voleibol tuvo presencia local. Tomás Medina integró el equipo bonaerense que disputó la cita nacional en Tucumán.

Buenos Aires integró la Zona 3, junto a Chaco, Santa Fe, Salta, Formosa y Santa Cruz y Tomas Medina se transformó en el primer jugador de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en ser convocado a un selectivo bonaerense y marcar presencia en un Campeonato Argentino.

Fuente: Prensa CAE y AOV