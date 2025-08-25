Vóley: prosiguió el certamen de Caballeros de Primera | Infoeme
Lunes 25 de Agosto 2025 - 18:54hs
17°
Lunes 25 de Agosto 2025 - 18:54hs
Olavarría
17°
Infoeme
 deportes
 Vóley
 25 de Agosto de 2025 | 17:58

Vóley: prosiguió el certamen de Caballeros de Primera

En el transcurso de la pasada semana tuvo continuidad el Torneo Oficial de Primera División Masculina y fue con victoria para Pueblo Nuevo en condición de visitante.

La Asociación Olavarriense de Vóley sigue adelante con su competencia de Primera División Masculina y fue con un duelo en el Minigimnasio del Parque Guerrero.

 

Pueblo Nuevo venció 3 a 1 al juvenil equipo de Estudiantes en el Minigimnasio del Parque Guerrero en la continuidad del certamen local.

 

Por otro lado, semanas atrás, se completó el Campeonato Argentino Sub16 y la Federación Bonaerense de Voleibol tuvo presencia local. Tomás Medina integró el equipo bonaerense que disputó la cita nacional en Tucumán.

 

Buenos Aires integró la Zona 3, junto a Chaco, Santa Fe, Salta, Formosa y Santa Cruz y Tomas Medina se transformó en el primer jugador de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en ser convocado a un selectivo bonaerense y marcar presencia en un Campeonato Argentino.

 

 

Fuente: Prensa CAE y AOV

 

