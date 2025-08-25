¿Primavera anticipada?: se espera una semana con temperaturas agradables | Infoeme
¿Primavera anticipada?: se espera una semana con temperaturas agradables

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipó jornadas con temperaturas máximas que rondarán los 20ºC. 

A menos de un mes del inicio de la primavera, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera una semana con temperaturas agradables cercanas a los 20ºC y lluvias llegando al fin de semana

La Estación Meteorológica local detalló que para las 10 de este lunes registró 10.6ºC con el cielo despejado y la humedad al 81%.

Según detalló el organismo, para este martes y miércoles se espera que el cielo este algo nublado con una temperatura máxima de 19ºC en ambas jornadas, aunque la mínima será de 6ºC mañana y de 9ºC el miércoles

En tanto, el jueves la mínima será de 10ºC mientras que la máxima tendrá un estimado de 18ºC en horas de la tarde con el cielo parcialmente nublado y el viendo desde el norte. 

El pico de temperaturas se espera para el viernes, con 20ºC de máxima con el cielo nublado hasta el mediodía y para la tarde se espera la llegada de lluvias aisladas con ráfagas de hasta 50 km/h que se extenderán durante la madrugada de sábado. 

