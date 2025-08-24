Nueva derrota de Tomas Coca en la Liga Metropolitana | Infoeme
Domingo 24 de Agosto 2025 - 17:49hs
Domingo 24 de Agosto 2025 - 17:49hs
Olavarría
 - 24 de Agosto de 2025 | 17:35

Nueva derrota de Tomas Coca en la Liga Metropolitana

Tomás Coca volvió a presentarse en una nueva fecha de la Liga Metropolitana y en un polémico fallo, según confirmaron, volvió a caer.

El joven boxeador olavarriense completó la 2° fecha de la Liga que nuclea a más de 300 representantes de más de 40 clubes y academias de boxeo y que tuvo lugar en el Club Soldati y volvió a perder.

 

Tomás Coca, pupilo del gimnasio de Turco Box, sumó una nueva derrota en la 13° temporada del torneo amateur más grande de Buenos Aires. Fue ante Airton Martínez en la categoría Hasta 60 kilos.

 

En el decimotercero combate de la extensa programación sabatina, el olavarriense cedió por puntos tras los tres asaltos en un polémico fallo según confirmaron los propios protagonistas.

 

