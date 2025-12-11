Golf: sin definición en el “Torneo de los Miércoles”

En el campo de golf del Club Estudiantes y a pesar del intenso calor, se jugó el tradicional Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías.

Iván Recabarren con 31 golpes resultó ganador en Hasta 20 de Hándicap con Julio López con 32 golpes y Martiniano Díaz Oviedo con 34 golpes como escoltas.

En De 21 al Máximo la victoria fue para Santiago Green con 26 golpes con Felipe Arenas con 27 golpes y Graciela Alfaro con 28 golpes como acompañantes en el podio.

Martiniano Díaz Oviedo, Iván Recabarren y Antonio Álvarez tienen chances de ganar el esperado viaje que otorga el sponsor del Torneo y el campeón se conocerá en la última fecha de la competencia que se extendió durante gran parte del 2025.

Por su parte, el fin de semana continuará la actividad. El sábado con un Medal Play 18 hoyos y el domingo con un Medal Play 9 hoyos.

Fuente: Prensa CAE