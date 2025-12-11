Fútbol Local: la consagración “Carbonera”, en fotos

En el Buglione Martinese, Ferro derrotó a Racing y se ganó el derecho a jugar por el título del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.
En la lente de Andrés Arouxet reviví las mejores imágenes.
