El Provincial Bonaerense, otra vez con nutrida presencia | Infoeme
Sabado 23 de Agosto 2025 - 21:52hs
Sabado 23 de Agosto 2025 - 21:52hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 - 23 de Agosto de 2025 | 21:51

El Provincial Bonaerense, otra vez con nutrida presencia

En la noche del viernes, la Liga Pre-Federal bonaerense disputó una nueva fecha y volvió a ser con nutrida presencia olavarriense en diferentes escenarios.

Fotos: Prensa Atenas

La competencia clasificatoria organizada por la Federación Bonaerense de Básquet que otorga clasificaciones a la Liga Federal inició con la disputa de la 2° fecha en todas las Zonas y fue con jugadores de Olavarría siendo protagonistas.

 

En el Parque Olavarría, Racing estiró su racha en la Zona Sur ante Independiente que tuvo a Ariel Weisbeck y Gastón Di Salvo como parte del plantel. Weisbeck volvió a ser el jugador destacado del “Rojinegro” con 15 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos y 1 tapa y Di Salvo aportó 2 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.

 

Además, hubo duelo de locales en el Gigante de Villa Italia de Tandil. Unión y Progreso recibió a Kimberley y fue el “Dragón” el que salió de perdedor. Fue 74 a 61 con tres jugadores locales.

 

En el representante de Mar del Plata, Simón Silber sumó 7 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos y en el “Villero”, Sebastián Dupín terminó el partido con 13 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y 4 robos e Iván Leal aportó 16 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 1 recupero.

 

Dentro del mismo grupo, Deportivo Sarmiento también sumó su primer festejo al derrotar, como local, a Huracán por 75 a 74. Martín Delgado sumó 29 puntos, 11 rebotes y 1 recupero.

 

 

Por otro lado, en uno de los grupos de la Zona Norte, debía darse otro enfrentamiento de jugadores surgidos en Olavarría, pero solo jugador los hermanos Aman en la victoria de Atenas ante Banco Provincia por 85 a 77. Ignacio Aman sumó 10 puntos, 4 rebotes y 1 tapa y Santiago Aman completó su planilla con 14 puntos, 2 rebotes y 2 robos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME