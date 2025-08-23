El Provincial Bonaerense, otra vez con nutrida presencia

La competencia clasificatoria organizada por la Federación Bonaerense de Básquet que otorga clasificaciones a la Liga Federal inició con la disputa de la 2° fecha en todas las Zonas y fue con jugadores de Olavarría siendo protagonistas.

En el Parque Olavarría, Racing estiró su racha en la Zona Sur ante Independiente que tuvo a Ariel Weisbeck y Gastón Di Salvo como parte del plantel. Weisbeck volvió a ser el jugador destacado del “Rojinegro” con 15 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos y 1 tapa y Di Salvo aportó 2 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.

Además, hubo duelo de locales en el Gigante de Villa Italia de Tandil. Unión y Progreso recibió a Kimberley y fue el “Dragón” el que salió de perdedor. Fue 74 a 61 con tres jugadores locales.

En el representante de Mar del Plata, Simón Silber sumó 7 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos y en el “Villero”, Sebastián Dupín terminó el partido con 13 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y 4 robos e Iván Leal aportó 16 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 1 recupero.

Dentro del mismo grupo, Deportivo Sarmiento también sumó su primer festejo al derrotar, como local, a Huracán por 75 a 74. Martín Delgado sumó 29 puntos, 11 rebotes y 1 recupero.

Por otro lado, en uno de los grupos de la Zona Norte, debía darse otro enfrentamiento de jugadores surgidos en Olavarría, pero solo jugador los hermanos Aman en la victoria de Atenas ante Banco Provincia por 85 a 77. Ignacio Aman sumó 10 puntos, 4 rebotes y 1 tapa y Santiago Aman completó su planilla con 14 puntos, 2 rebotes y 2 robos.