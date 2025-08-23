Liga Argentina: “Fran” Fornes da el salto y se suma a Jujuy Básquet

El juvenil olavarriense Francisco Fornes da el salto a la segunda categoría del básquet argentino y tras una prometedora experiencia en la Liga Federal, será jugador de Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet confirmó la incorporación del ala-pivote de 20 años de edad oriundo de Olavarría, que se destacó en el certamen nacional con Argentino de Marcos Juárez y ahora, con su metro 98, buscará aportar su fortaleza en la zona pintada del plantel de Tasso.

El ala-pivote oriundo de Olavarría, con experiencia reciente en Argentino de Marcos Juárez, se suma al plantel jujeño para fortalecer la pintura y aportar su potencia en ambos tableros de cara a la Liga Argentina.

En enero de 2025, tras la decisión de Kimberley de no participar en la próxima Liga Federal, Fornes fue confirmado como nuevo jugador del Básquet Club Argentino de Marcos Juárez (Córdoba), en los que fue su primera experiencia fuera de la provincia de Buenos Aires, comenzando a entrenar a comienzos de febrero.

Con su llegada, Jujuy Básquet refuerza su estructura interior y apuesta a consolidar un equipo competitivo, combinando experiencia y juventud para encarar la temporada con aspiraciones de protagonismo.

Fuente: Jujuy al Momento