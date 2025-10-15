Ciclismo: destacadas actuaciones en Berazategui | Infoeme
Jueves 16 de Octubre 2025 - 1:17hs
18°
Jueves 16 de Octubre 2025 - 1:17hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Ciclismo
 - 15 de Octubre de 2025 | 21:09

Ciclismo: destacadas actuaciones en Berazategui

Ciclistas de Olavarría participaron, el pasado domingo del “Gran Premio Ríos” y se destacaron. Hubo podio en Damas y distinción para Airton Trumpio.

Organizado por la Comisión de la Peña del Vidrio y la Peña Ciclista Mujeres del Sur se llevó a cabo el 3° “Gran Premio Ríos” en Berazategui y entre los casi 400 deportistas presentes, hubo destacadas actuaciones olavarrienses.

 

El evento callejero contó con la fiscalización de la Asociación ciclista Regional La Plata tuvo lugar en una de las principales avenidas de la localidad del Conurbano y contó con varios representantes locales.

 

En Damas, el triunfo fue para Fiamma Abrisqueta y en cuarto lugar se ubicó Ludmila Posse que compartió equipo junto a su hermana Charo.

 

 

Además, el premio al más combativo de la carrera a un homenaje de la región, fue para Airton Trumpio en la categoría Élite. El olavarriense integra el equipo SAT.

 

 

Por otro lado, en La Plata, en el Circuito Astronomía, un espacio emblemático ubicado en el corazón del Paseo del Bosque hubo actividad y también fue con podios olavarrienses. Miguel Barzola, del equipo Aspen Bici, fue tercer en Máster D y Diego Castro, segundo en Máster A.

 

Fuente: Hugo Estigarribia

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME