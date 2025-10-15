Ciclismo: destacadas actuaciones en Berazategui

Organizado por la Comisión de la Peña del Vidrio y la Peña Ciclista Mujeres del Sur se llevó a cabo el 3° “Gran Premio Ríos” en Berazategui y entre los casi 400 deportistas presentes, hubo destacadas actuaciones olavarrienses.

El evento callejero contó con la fiscalización de la Asociación ciclista Regional La Plata tuvo lugar en una de las principales avenidas de la localidad del Conurbano y contó con varios representantes locales.

En Damas, el triunfo fue para Fiamma Abrisqueta y en cuarto lugar se ubicó Ludmila Posse que compartió equipo junto a su hermana Charo.

Además, el premio al más combativo de la carrera a un homenaje de la región, fue para Airton Trumpio en la categoría Élite. El olavarriense integra el equipo SAT.

Por otro lado, en La Plata, en el Circuito Astronomía, un espacio emblemático ubicado en el corazón del Paseo del Bosque hubo actividad y también fue con podios olavarrienses. Miguel Barzola, del equipo Aspen Bici, fue tercer en Máster D y Diego Castro, segundo en Máster A.

Fuente: Hugo Estigarribia