Ciclismo: presencia local en el “Gran Fondo Argentino”

Las principales autopistas y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires albergaron la tercera edición del “Gran Fondo Argentino” con más de 4000 ciclistas de todo el país y varios representantes locales.

En la categoría 124K Ruta se impusieron Lucio Formigo entre los caballeros y Julieta Benedetti Venturella entre las damas. En 124 K Gravel triunfaron Sergio Ramos y Silvina Aguilar y en tanto, en 124K MTB, Sebastián Fernández y María Marta Rodríguez.

La modalidad de 60K tuvo también de ganadores a Lucas Malone y María Agustina Frem (MTB); Gonzalo Báez López y Fátima Escobedo (Ruta); Mauricio Díaz y Daniela Ghio (Gravel); Mariano Ponce y Patricia Cristofaro (Tándem) y Andrés Biga (Handbike).

El evento, declarado “de interés deportivo” por la Legislatura porteña, contó con la participación del equipo Aspen Bici que se impuso en la categoría equipos. Matías Cedeira, Sergio Ali, Agustín Fraysse, Enrique Godoy, Maximiliano Praiz, Rubén Torres y Jorge Cejas representaron al equipo olavarriense y fue con podio.

En la distancia mayor de ruta, Maximiliano Praiz finalizó segundo a un segundo del ganador de la prueba y fue la mejor posición para los representantes locales.

Anabella Vigo fue la Dama de Olavarría en la cita oficial del calendario y con un tiempo de 3:24:54 fue tercera en su franja etaria. Además, participaron Jorge Cejas, Rubén Torres, Hernán Krap, Juan Avendaño, Jorge Maldonado y Jorge Trepicchio.

En la distancia de 60K, por su parte, compitieron David Gramundo, Horacio Siris y Alberto Finocchiaro.