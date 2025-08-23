Ajedrez: el Clasificatorio Sénior, en plena definición | Infoeme
Sabado 23 de Agosto 2025 - 14:20hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Ajedrez
 23 de Agosto de 2025 | 13:30

Ajedrez: el Clasificatorio Sénior, en plena definición

En el transcurso de la semana continuó la programación de la Federación de Ajedrez de Olavarría y el Clasificatorio Sénior, sigue con su disputa y sin definición. Además, se jugó otra ronda del Torneo de Cuarta Categoría.

La entidad reguladora del trebejismo local tuvo actividad en la sede del Club Social con otras rondas del Clasificatorio Sénior y la competencia de Cuarta.

 

En el Clasificatorio Senior, el duelo entre Gabriel Iglesias y Eduardo Costilla terminó con festejo para Iglesias para llegar a líder de cara a la última fecha con medio punto de categoría.

 

En la última ronda se enfrentarán Costilla y Gustavo Bourgeois, si alguien se impone será campeón, sino deberán jugar un triangular entre los tres competidores para desempatar.

 

Por otro lado, se jugó la tercera ronda del Torneo de Cuarta Categoría donde, en el primer tablero Miqueas Echegaray logró vencer a Axel Santillán y de esta manera se ubica como el único líder de la competencia.

 

Fuente: Prensa F.A.O.

 

