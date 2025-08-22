Nadadores “Carboneros” en la Copa “Yuri Quaglia” | Infoeme
Nadadores “Carboneros” en la Copa “Yuri Quaglia”

El pasado fin de semana, el equipo Máster de natación del Club Ferro dijo presente en una nueva fecha del circuito y se presentó en la Copa “Yuri Quaglia”.

En Necochea, nadadores de Ferro completaron la 4° fecha del circuito de natación Máster con buen suceso.

 

Marcos Gómez, Rodrigo Rafael, David Gramundo, Emiliano Ovejero, Alejandro Picazo, Amanda Ormazabal y Malena Britos integraron el plantel “Carbonero” que destacaron a nivel individual.

 

Malena Britos se subió al podio en dos oportunidades ya que ganó en los 200 metros libres y en los 50 metros espalda y también hubo medalla de oro para Marcos Gómez en los 100 metros combinados.

 

Además, hubo medallas para Amanda Ormazabal que alcanzó el tercer lugar en 200 metros libres y en los 50 metros espalda, Marcos Gómez fue segundo en los 50 metros mariposa y Rodrigo Rafael, con un tercer puesto en los 50 metros libres.

 

Los logros personales sirvieron para que el equipo olavarriense se ubique en el séptimo lugar de la clasificación general.

 

