Viernes 22 de Agosto 2025
 22 de Agosto de 2025

Bochas: importante apoyo del Municipio de cara al Campeonato Argentino

El venidero mes de septiembre, la Asociación de Bochas "Ciudad de Olavarría" se prepara para recibir un importante Torneo Nacional y en las últimas horas recibió un importante apoyo económico de la Municipalidad de Olavarría.

En la mañana del último lunes, el Intendente Maximiliano Wesner hizo entrega de un subsidio para la Asociación de Bochas de Olavarría, el cual será destinado para la organización de un importante torneo nacional en nuestra ciudad.

 

Acompañado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, el director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie y el candidato a Concejal Leonardo Yunger, Wesner entregó el subsidio al presidente de la Asociación, Edgardo Dobler, quien acudió al recinto municipal acompañado de integrantes de la comisión directiva y la jugadora María Victoria Maíz, quien le dará nombre al torneo nacional de categoría femenina +50.

 

El monto será destinado para afrontar los gastos de la competencia nacional que se realizará entre los días 26 y 28 de septiembre en distintas sedes de Olavarría, y para la cual se espera que arriben experimentadas jugadoras de todo el país, brindando un espectáculo deportivo sumamente atrayente para toda la comunidad. 

 

Fuente: Prensa Municipal

 

 

