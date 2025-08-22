Thiago García compitió en el Argentino y Olavarría clasificó a un Provincial | Infoeme
 |  deportes
 |  Bochas
 - 22 de Agosto de 2025 | 16:21

Thiago García compitió en el Argentino y Olavarría clasificó a un Provincial

La actividad bochófila no tiene descanso a nivel selecciones y en la última semana, Thiago García compitió en el Campeonato Argentino Sub21. Además, Olavarría clasificó al Torneo Provincial de Tríos de Tercera.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo mucha representación en diversas competencias y fue con destacados resultados.

 

En Venado Tuerto, tuvo lugar el Campeonato Argentino de Bochas Sub21 y en el equipo de la Provincia de Buenos Aires estuvo el olavarriense Thiago García que no pudo defender el título aunque logró una destacada actuación llegando a Cuartos de Final.

 

El representante de Álvaro Barros cayó ante Ignacio Biglieri de Chacabuco. Previamente, se había impuesto en la Zona C del certamen donde se impuso Juan Roldan, representante de Suardi.

 

Por otro lado, en Bolívar se completó el Torneo Zonal de Tríos de Tercera Categoría donde fue triunfo y clasificación para Olavarría. El combinado local compuesto por Guillermo Galván, Gabriel Pistasoli, Omar Landaverría y Benjamín Olmedo derrotó a 9 de Julio y a Bolívar para sellar su clasificación al Provincial qué se jugará en Morón del 28 al 30 de noviembre.

 

Los resultados:

Campeonato Argentino (Venado Tuerto)

Zona

Thiago García 12 – 7 Río Negro

Thiago García 12 – 11 Tucumán 

Cuartos de Final

Thiago García 8 – 9 Ignacio Biglieri (Chacabuco)

 

Zonal (Bolívar)

Olavarría 15 – 10 9 de Julio

Bolívar 14 – 15 Olavarría 

 

Fuente: Hablemos de Bochas

 

