Thiago García compitió en el Argentino y Olavarría clasificó a un Provincial

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo mucha representación en diversas competencias y fue con destacados resultados.
En Venado Tuerto, tuvo lugar el Campeonato Argentino de Bochas Sub21 y en el equipo de la Provincia de Buenos Aires estuvo el olavarriense Thiago García que no pudo defender el título aunque logró una destacada actuación llegando a Cuartos de Final.
El representante de Álvaro Barros cayó ante Ignacio Biglieri de Chacabuco. Previamente, se había impuesto en la Zona C del certamen donde se impuso Juan Roldan, representante de Suardi.
Por otro lado, en Bolívar se completó el Torneo Zonal de Tríos de Tercera Categoría donde fue triunfo y clasificación para Olavarría. El combinado local compuesto por Guillermo Galván, Gabriel Pistasoli, Omar Landaverría y Benjamín Olmedo derrotó a 9 de Julio y a Bolívar para sellar su clasificación al Provincial qué se jugará en Morón del 28 al 30 de noviembre.
Los resultados:
Campeonato Argentino (Venado Tuerto)
Zona
Thiago García 12 – 7 Río Negro
Thiago García 12 – 11 Tucumán
Cuartos de Final
Thiago García 8 – 9 Ignacio Biglieri (Chacabuco)
Zonal (Bolívar)
Olavarría 15 – 10 9 de Julio
Bolívar 14 – 15 Olavarría
Fuente: Hablemos de Bochas