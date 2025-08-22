Thiago García compitió en el Argentino y Olavarría clasificó a un Provincial

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo mucha representación en diversas competencias y fue con destacados resultados.

En Venado Tuerto, tuvo lugar el Campeonato Argentino de Bochas Sub21 y en el equipo de la Provincia de Buenos Aires estuvo el olavarriense Thiago García que no pudo defender el título aunque logró una destacada actuación llegando a Cuartos de Final.

El representante de Álvaro Barros cayó ante Ignacio Biglieri de Chacabuco. Previamente, se había impuesto en la Zona C del certamen donde se impuso Juan Roldan, representante de Suardi.

Por otro lado, en Bolívar se completó el Torneo Zonal de Tríos de Tercera Categoría donde fue triunfo y clasificación para Olavarría. El combinado local compuesto por Guillermo Galván, Gabriel Pistasoli, Omar Landaverría y Benjamín Olmedo derrotó a 9 de Julio y a Bolívar para sellar su clasificación al Provincial qué se jugará en Morón del 28 al 30 de noviembre.

Los resultados:

Campeonato Argentino (Venado Tuerto)

Zona

Thiago García 12 – 7 Río Negro

Thiago García 12 – 11 Tucumán

Cuartos de Final

Thiago García 8 – 9 Ignacio Biglieri (Chacabuco)

Zonal (Bolívar)

Olavarría 15 – 10 9 de Julio

Bolívar 14 – 15 Olavarría

Fuente: Hablemos de Bochas