Buen inicio de la Súper Liga As.Am.Bal para el "Bata"

La Súpreliga organizada por la Asociación Amiga del Balonmano tuvo su primer fin de semana tras el receso invernal y Estudiantes enfrentó a Atlético Tapalqué en una gran jornada que reunió a todas las categorías.

Las acciones en los diferentes gimnasios del Parque Guerrero se extendieron entre sábado y domingo.

Los resultados:

Sábado:

Infantiles Femenino: CAE 0 – 4 CAT

Infantiles Masculino: CAE 1 – 2 CAT

Infantiles Mixto: CAE 2 – 2 CAT

Alevín Femenino: CAE 13 – 22 CAT

Alevín Masculino: CAE 40 – 14 CAT

Menores Femenino: CAE 14 – 29 CAT

Menores Masculino: CAE 33 – 25 CAT

Domingo:

Cadetes Femenino: CAE 25 – 21 CAT

Cadetes Masculino A: CAE 20 – 25 CAT

Cadetes Masculino B: CAE 36 – 21 CAT

Juveniles Femenino: CAE 31 – 29 CAT

Juveniles Masculino: CAE 30 – 42 CAT

Primera Femenino: CAE 36 – 19 CAT

Primera Masculino: CAE 26 – 23 CAT

Fuente: Prensa CAE