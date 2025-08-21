Buen inicio de la Súper Liga As.Am.Bal para el "Bata"

La Súpreliga organizada por la Asociación Amiga del Balonmano tuvo su primer fin de semana tras el receso invernal y Estudiantes enfrentó a Atlético Tapalqué en una gran jornada que reunió a todas las categorías.
Las acciones en los diferentes gimnasios del Parque Guerrero se extendieron entre sábado y domingo.
Los resultados:
Sábado:
Infantiles Femenino: CAE 0 – 4 CAT
Infantiles Masculino: CAE 1 – 2 CAT
Infantiles Mixto: CAE 2 – 2 CAT
Alevín Femenino: CAE 13 – 22 CAT
Alevín Masculino: CAE 40 – 14 CAT
Menores Femenino: CAE 14 – 29 CAT
Menores Masculino: CAE 33 – 25 CAT
Domingo:
Cadetes Femenino: CAE 25 – 21 CAT
Cadetes Masculino A: CAE 20 – 25 CAT
Cadetes Masculino B: CAE 36 – 21 CAT
Juveniles Femenino: CAE 31 – 29 CAT
Juveniles Masculino: CAE 30 – 42 CAT
Primera Femenino: CAE 36 – 19 CAT
Primera Masculino: CAE 26 – 23 CAT
Fuente: Prensa CAE