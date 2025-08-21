Buen inicio de la Súper Liga As.Am.Bal para el "Bata" | Infoeme
Viernes 22 de Agosto 2025 - 0:36hs
14°
Viernes 22 de Agosto 2025 - 0:36hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Handball
 - 22 de Agosto de 2025 | 00:17

Buen inicio de la Súper Liga As.Am.Bal para el "Bata"

El pasado fin de semana se puso en marcha la Súperliga para Estudiantes y fue con acción por duplicado en extensas jornadas.

Fotos: Andrés Arouxet

La Súpreliga organizada por la Asociación Amiga del Balonmano tuvo su primer fin de semana tras el receso invernal y Estudiantes enfrentó a Atlético Tapalqué en una gran jornada que reunió a todas las categorías.

 

Las acciones en los diferentes gimnasios del Parque Guerrero se extendieron entre sábado y domingo.

 

 

Los resultados:

Sábado:

Infantiles Femenino: CAE 0 – 4 CAT

Infantiles Masculino: CAE 1 – 2 CAT

Infantiles Mixto: CAE 2 – 2 CAT

Alevín Femenino: CAE 13 – 22 CAT

Alevín Masculino: CAE 40 – 14 CAT

Menores Femenino: CAE 14 – 29 CAT

Menores Masculino: CAE 33 – 25 CAT

 

Domingo:

Cadetes Femenino: CAE 25 – 21 CAT

Cadetes Masculino A: CAE 20 – 25 CAT

Cadetes Masculino B: CAE 36 – 21 CAT

Juveniles Femenino: CAE 31 – 29 CAT

Juveniles Masculino: CAE 30 – 42 CAT

Primera Femenino: CAE 36 – 19 CAT

Primera Masculino: CAE 26 – 23 CAT

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME