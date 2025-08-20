Fútbol Local: Loma Negra sigue sumando caras nuevas | Infoeme
Fútbol Local: Loma Negra sigue sumando caras nuevas

A horas del cierre del Libro de Pases de la Liga de Fútbol de Olavarría, el Club Social y Deportivo Loma Negra sigue sumando caras nuevas.

Loma Negra anunció más refuerzos de cara al segundo semestre del 2025 y en las últimas horas fueron confirmados Darío Puerto y Lucas Rodríguez.

 

El “Celeste” quiere repetir lo hecho en la primera mitad del año y en búsqueda de encontrar su mejor versión, sumó más caras nuevas al plantel que dirige Nicolás Rosales.

 

El delantero Lucas Rodríguez y el defensor Darío Puerto se suman al equipo de Villa Alfredo Fortabat y se pondrán, en las próximas horas, a disposición del DT.

 

Rodríguez, con pasado en Estudiantes de la Plata y Arsenal de Sarandí, diestro de 22 años llega proveniente del ASG Abbasanta de Italia y Puerto, arriba al fútbol olavarriense desde Firmat Football Club, de la Liga Deportiva del Sur de Santa Fe donde tuvo de compañero de Ignacio “Nacho” Scocco, el delantero histórico de River y Newell’s.

 

Fuente: Prensa Loma Negra

 

