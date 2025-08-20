Ciclismo: Adrián Castro otra vez hizo podio

El juvenil ciclista olavarriense integrante del JAVA Start Junior Team logró un nuevo podio en una competencia en Bélgica.

Adrián Castro finalizó en segundo lugar en el Grote Prijs Sacale solo por detrás de Matthew Crabbe de Estados Unidos. Wannes Descan de Bélgica completó el podio.

El olavarriense que fue favorecido en un gran trabajo colectivo en la carrera de 62 kilómetros, demoró 1:33:39 en completar la carrera, mismo tiempo que el ganador.

Fueron alrededor de 90 ciclistas en la ciudad de Dadizele y una nueva actuación destacada para el olavarriense.