Liga Pre-Federal: Risso vuelve al club que lo vio crecer

Racing sigue sumando experiencia y jerarquía a su plantel y en las últimas horas se confirmó el regreso de Marcos Risso.

El base olavarriense surgido de la cantera “Chaira” aprovechará el largo lapso de inactividad entre competencias profesionales y se dará el gusto de volver a vestir la camiseta de Racing en la Liga Provincial.

Risso, que ya venía entrenando con el plantel, ya está a disposición del DT Matías Orlando que piensa en su estreno como local en la Región Sur cuando reciba a Independiente en la noche del venidero viernes.