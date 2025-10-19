Golf: buena cantidad de golfistas en los 18 hoyos

En el campo de golf del Parque Guerrero se disputó el Torneo “Kasco” que se disputó en la modalidad Medal Play 18 hoyos reservado para dos categorías.

Marcelo Fabbi con 70 golpes y favorecido en el desempate automático ante Sergio Pavlicevich y Raúl Bidé se impuso en Hasta 13 de Hándicap.

En De 14 al máximo, el triunfo fue para Martín Arregui con 59 golpes que estuvo acompañado en el podio por Antonio Da Silva con 62 golpes y Rubén Lobo con 66 golpes.

La actividad continuará el próximo miércoles con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”.

Fuente: Prensa CAE