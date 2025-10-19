Primera B: goleada de Crotto en una nueva fecha del Torneo Oficial

El segundo torneo del año para la categoría de ascenso que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad con goleada de Crotto.

En la cancha de uno de los tradicionales clubes de la Campaña, Crotto goleó a Luján en la Primera División. En Reserva, fue empate.

Además, quedó programado el cruce entre Luján e Independiente que fue suspendido por lluvia. Será el próximo miércoles desde las 21:00 en el Complejo Colonias y Cerros.

Los resultados:

En Primera:

Crotto 6 – 1 Luján

En Reserva:

Crotto 1 – 1 Luján