Domingo 19 de Octubre 2025 - 12:58hs
Domingo 19 de Octubre 2025 - 12:58hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 19 de Octubre de 2025 | 12:38

Primera B: goleada de Crotto en una nueva fecha del Torneo Oficial

El Torneo Oficial de la Primera B tuvo continuidad en la jornada del pasado sábado  fue con el comienzo de una nueva fecha en Crotto donde goleó el local.

Foto: Prensa Crotto

El segundo torneo del año para la categoría de ascenso que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad con goleada de Crotto.

 

En la cancha de uno de los tradicionales clubes de la Campaña, Crotto goleó a Luján en la Primera División. En Reserva, fue empate.

 

Además, quedó programado el cruce entre Luján e Independiente que fue suspendido por lluvia. Será el próximo miércoles desde las 21:00 en el Complejo Colonias y Cerros.

 

Los resultados:

En Primera:

Crotto 6 – 1 Luján 

En Reserva:

Crotto 1 – 1 Luján 

 

