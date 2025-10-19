Los resultados de Veteranos

Luego de la actividad parcial el pasado fin de semana, la Liga de Fútbol Sénior completó la fecha en diferentes escenarios y siguió adelante con el calendario.

Bajo el sol radiante y la tarde primaveral, dos de las categorías de Veteranos completaron los duelos adeudados. Fue con acción para la Zona 1 de +42 y los cotejos de +50 y una nueva fecha para la Zona 2 de la categoría menor y la categoría +56 que cumplieron con el desarrollo de su quinta fecha.

Los resultados:

+42:

Hinojo 1 (Martin Fernando) – 2 (Acuña Néstor, Pellejero Juan) Loma Negra

Deportivo Fran 1 (Pacheco Carlos) – 1 (Lurbe Matías) Amanecer Argentino

Ferro Senior 7 (Coppola Mario -3-, Masala José, Miramon Guido, Rivero Carlos, Vivas Roberto) – 1 (Rasjido Carlos) 10 de Junio

Villa Aurora 0 – 3 (Gorosito Diego e/c, Sotuyo Lucas, Sveruaga Daniel) Molino Viejo

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Pérez Pablo) – 1 (Mourlas Gustavo) Deportivo Olavarría

San Martín 2 (Meira Guillermo, Saloiña Ignacio) – 0 Villa Magdalena

El Provincial 0 – 2 (Giacomaso Mario -2-) Mariano Moreno

La Candela 3 (Mayoz Maximiliano, Zibecchi Juan, López Fernández Víctor) – 1 (Grassetti Diego) Santa Luisa

Libre: Defensores de Hinojo

+50:

La Candela 4 (Barrionuevo Leonardo, Besseghini Carlos -2-, Rivero Carlos) – 3 (Ocaña Carlos -2-, Quinteros Néstor) Los Robles

Carboneros 3 (Buschini Carlos, D´Onofrio Javier, Dentaro Mauricio) – 3 (Flecha Esteban Baliño Paulo -2-) Gomería El Pana

Truck Vial 9 (Cardozo Oscar, Casero Osvaldo, Doucedes Julio -3-, Gaiza Roberto -2-, Hernández Roberto, Venturini Sergio) – 2 (Rovira Daniel, Salle Claudio) Los Tigres

Peña de Boca 3 (Ducca Alejandro, Cavilla Eduardo) – 2 (Di Lorenzo Nicolás -2-) Metalúrgica Cabrera

Libre: Amparo Castro

+56

Carboneros 1 (Salvareschi Hugo) – 0 Truck Vial

Agrupación Malvinas 0 – 2 (Alcorta Alberto) Viajantes

La Candela 0 – 0 El Fortín

Hinojo 1 (Bianchi Oscar) – 2 (González Sandro) Mariano Moreno

Pueblo Nuevo 3 (Mimbielli Marcelo -2-, Mourlas José) – 0 La Tradición

Defensores de Hinojo 1 (De Olaso Héctor) – 3 (Merlos Juan, Moyano Hugo, Paredes Ricardo) Independiente

Espigas 1 (Villarruel Carlos) – 0 Veteranos Continentales