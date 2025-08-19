Racing organizó un gran Festival Peñero para reunir fondos | Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 19 de Agosto de 2025

Racing organizó un gran Festival Peñero para reunir fondos

El pasado fin de semana, el gimnasio central del Parque Olavarría recibió el Festival Peñero, evento que sirvió a la dirigencia para reunir fondos.

Racing vivió una fiesta con más de 700 personas que disfrutaron del Festival Peñero que organizó la Subcomisión de Básquet con el objetivo de recaudar fondos para afrontar la participación en el Torneo Pre-Federal.

 

La actividad contó con la presencia de destacados artistas locales que aportaron al éxito del encuentro. Estuvieron presentes Gustavo Corvi, Jesica Menteguia, Campero Campero, Herederos y Diamante Rojo.

 

 

Lo recaudado será utilizado para afrontar los gastos por la participación “Chaira” en la Liga Pre-Federal que inició el pasado fin de semana con victoria en condición de visitante.

 

