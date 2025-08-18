Por primera vez se realizará una colecta externa de sangre en Colonia San Miguel

Este miércoles 20 de agosto, de 8 a 12:30, el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” llevará adelante una nueva colecta externa de sangre de donantes voluntarios. Por primera vez, la sede será la localidad de Colonia San Miguel, específicamente las instalaciones de la EES N° 2, en San Martín al 1298.

La actividad está a cargo del Equipo de Colectas del Servicio de Hemoterapia, en colaboración con personal del establecimiento educativo. Se requiere turno previo, para lo cual se solicita comunicarse al teléfono 2284 – 582701.

Para aquellas personas interesadas en donar sangre que no puedan asistir a la colecta externa, se informa que pueden concurrir al Hemoterapia (funciona en el nosocomio local – ingreso por Av. Sarmiento). La atención a donantes se realiza de lunes a viernes de 8 a 10.

Se invita a la comunidad a retomar o iniciarse en el hábito de la donación de sangre. Para lo cual, se recuerda que no hay que estar completamente en ayunas. Es requisito fundamental la ingesta de café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas. Lo que no se puede consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos.

También se exige pesar más de 50 kgs. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescrita, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

Cada día, una importante cantidad de personas salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones de sangre. La única forma de obtener el producto sanguíneo es a través de la donación voluntaria de la comunidad sana.

Es muy importante tomar conciencia sobre la importancia de participar de esta acción altruista, solidaria, de donar sangre. Es un ejercicio continuo de solidaridad.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800 interno 2711. Dra. Paula Morales.